В Петербурге обсудят волонтерство и наставничество в сфере здравоохранения

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Тема волонтерства и наставничества в сфере здравоохранения будет обсуждаться на всероссийском молодежном форуме "Молодые специалисты — взгляд в будущее", который будет проходить 16-17 октября 2018 года в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Участниками форума "Молодые специалисты — взгляд в будущее" станут более 500 специалистов: лидеры общественных организаций медицинских сестер, руководители региональных органов управления здравоохранением, представители образовательных учреждений.

Исполнительный директор движения "Волонтеры-медики" Максим Самошест выступит на форуме и расскажет о деятельности движения и развитии медицинского добровольчества в России.