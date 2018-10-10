В Абакане пройдет сотый рейс здоровья

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. 12 октября волонтеры-медики Республики Хакасия отправятся на троллейбусе в сотый рейс здоровья. На протяжении всего маршрута, который пройдет по улицам Абакана, добровольцы будут рассказывать пассажирам о профилактике социально-значимых заболеваний, таких как инсульт, инфаркт, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Об этом сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Добираясь до места назначения, горожане смогут проконсультироваться о первых симптомах заболеваний, как своевременно оказать первую помощь и предотвратить опасные последствия. Пассажирам вручат листовки и брошюры с информацией о мерах профилактики заболеваний и правилах ЗОЖ.

"Этот проект создан, чтобы стимулировать людей больше интересоваться своим здоровьем и своевременно посещать медучреждения. Сначала пассажиры удивлялись, видя в общественном транспорте волонтеров и врачей, а сейчас проявляют доверие к проекту и внимательно нас слушают", — отметила региональный координатор ВОД "Волонтеры-медики" в Хакасии Мария Луцик.

В рейсах здоровья волонтеров будут сопровождать врачи Республиканского центра медицинской профилактики, в том числе кардиологи, терапевты, неврологи и окулисты.