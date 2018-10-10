Волонтеры-медики Рязанской области реализуют проект "Медицина детям"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Рязанское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" реализует проект "Медицина детям", говорится в сообщении на сайте ВОД. В рамках проекта добровольцы в игровой форме рассказывают детям о врачах. Костюмированные театральные сценки направлены на то, чтобы сформировать у детей правильное представление о людях в белых халатах и показать, что их не стоит бояться.

Проекты волонтеров-медиков представлены в рамках грантового проекта "Система содействия развитию волонтерских отрядов в сфере охраны здоровья", реализующемся за счет средств Фонда президентских грантов.