ДоброВСело: за две недели волонтеры посетили 150 фельдшерских пунктов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Всероссийский проект "#ДоброВСело", который стартовал 15 сентября, уже охватил 60 регионов страны. Выездные бригады медицинских специалистов и волонтеров побывали в 150 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

До 1 ноября медики и добровольцы побывают в тысяче ФАПов всех регионов России. В акции примут участие свыше 11 тысяч волонтеров и 2,5 тысячи медиков. За время проведения акции "#ДоброВСело" помощь получат 250 тысяч жителей сельских районов страны.

Только за выходные дни, с 28 по 30 сентября, выездные бригады провели медосмотр более двух тысяч сельских жителей.

"Приятно видеть, что акция "#ДоброВСело" собрала так много единомышленников и оказалась востребованной. Волонтеры-медики не только облагораживают территории фельдшерско-акушерских пунктов, но и помогают врачам в работе с населением", — рассказал председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.