3,5 тысячи школьников поучаствовали в "Добрых уроках" волонтеров-медиков

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Более 3,5 тысячи российских школьников стали участниками "Добрых уроков", которые провели волонтеры-медики в рамках всероссийской акции Российского движения школьников и Ассоциации волонтерских центров, сообщается на официальном сайте всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

"Добрые уроки" прошли почти в 100 школах 29 регионов страны. Медики-добровольцы рассказали, как создать свой волонтерский отряд, а за время всероссийской акции с 15 по 30 сентября 2018 года было создано 16 новых школьных отрядов волонтеров-медиков.

Отряды волонтеров-медиков могут быть открыты в любых школе или лицее. На сегодня действует уже более 180 отрядов волонтеров-медиков в 50 регионах страны. Численность отряда может составлять от трех до 50 человек.

"Юные волонтеры-медики занимаются пропагандой здорового образа жизни и рассказывают о вреде пагубных привычек сверстникам, а после прохождения программы профориентации помогают медперсоналу в больницах и поликлиниках", — отмечается на сайте.

Инициатором создания добровольческого отряда может выступить любой активист или группа школьников, для этого им необходимо обратиться к координатору ВОД "Волонтеры-медики" в своем регионе.