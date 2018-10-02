Волонтеры-медики поделились опытом со студентами из Сирии и Марокко

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Активисты всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" поделились опытом с иностранными студентами из Иордании, Сирии и Марокко, которые обучаются в России и хотят заниматься добровольческой деятельностью в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба движения.

Встреча прошла в Тамбовском государственном университете им. Г.Р.Державина. Практические аспекты деятельности волонтеров-медиков обсуждались на базе городской клинической больницы им. Архиепископа Луки.

По итогам мероприятия председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук, директор Медицинского института ТГУ Эседулла Османов и директор Тамбовского областного медицинского колледжа Евгений Лапочкин подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития медицинского добровольчества. Согласно документу, в регионе будет создана "дорожная карта" и единый центр по развитию этого направления.

Помимо этого Савчук вместе с активистами регионального отделения движения и управлением здравоохранения дал старт всероссийскому проекту "#ДоброВСело" в Тамбовской области. Гости и добровольцы приняли участие в благоустройстве фельдшерско-акушерского пункта в селе Малиновка: посадили аллею деревьев, благоустроили территорию, провели скрининг здоровья и подворовой обход.

Всероссийская акция по улучшению функционирования ФАПов "#ДоброВСело", которая проходит с 15 сентября по 1 ноября, охватила уже всю страну. Выездные бригады медицинских специалистов и волонтеров уже побывали более чем в 150 фельдшерско-акушерских пунктах 59 регионов России.