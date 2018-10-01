В проекте "Добро в село" приняли участие уже 50 регионов страны

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. К всероссийскому проекту по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов "#ДоброВСело", который стартовал 15 сентября, присоединилось уже 50 регионов страны. Выездные бригады медицинских специалистов и волонтеров побывали более чем в 120 фельдшерско-акушерских пунктах, сообщается на официальном сайте всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Прием пациентов проводится на базе фельдшерско-акушерских пунктов и передвижных комплексов "Мобильный центр здоровья", отправившихся в отдаленные районы России. Сельских жителей консультируют терапевты, педиатры, эндокринологи, офтальмологи, маммологи, неврологи, хирурги, отоларингологи.

В течение второй недели проекта — с 24 по 28 сентября — выездным бригадам удалось провести медосмотр свыше 2 тысяч сельских жителей.

До 1 ноября "#ДоброВСело" пройдет во всех регионах России. В течение полутора месяцев выездные бригады медиков и добровольцев побывают в тысяче фельдшерско-акушерских пунктов. В акции примут участие свыше 11 тысяч волонтеров и 2,5 тысячи медиков. Ожидается, что за время проведения акции #ДоброВСело помощь получат 250 тысяч жителей сельских районов страны.