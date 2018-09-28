Волонтеры Тюменского медуниверситета помогут деревенским врачам

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Студенты Тюменского государственного медицинского университета — активисты общественного движения "Волонтеры-медики" — отправятся в деревни Друганово, Чаплык, Зырянка и Ушаково Тюменского района. Студенты-медики займутся благоустройством территорий фельдшерско-акушерских пунктов и мелким косметическим ремонтом зданий, а также окажут помощь в работе медицинскому персоналу.

Волонтерам предстоит принять участие в анкетировании, заполнении медицинской документации, проведении антропометрических измерений пациентов (рост, вес и так далее). Они также планируют провести беседы и мастер-классы с местным населением о здоровом образе жизни и профилактике наиболее распространенных заболеваний.

В рамках проекта в населенных пунктах будут организованы первичный осмотр и консультации врачей-специалистов мобильных центров здоровья и выездной бригады врачей. Сельские жители получат возможность оперативно пройти диагностику и оценить состояние своего организма (работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов зрения, состояние полости рта), узнать о наличии факторов риска развития сахарного диабета и ряда других заболеваний, получить рекомендации по здоровому питанию и подбору диеты.