Бойцы российских студенческих отрядов помогут нести #ДоброВСело

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бойцы российских студенческих отрядов (РСО) помогут улучшить фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в селах. Они присоединились к проекту "#ДоброВСело", сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Студентов задействуют в решении задач, не требующих специальной медицинской подготовки, например в ремонте и благоустройстве. Совместными усилиями бойцы РСО и волонтеры уже трудились в Красноярском крае, Иркутской, Архангельской областях и на Камчатке. В ближайшее время студенческие отряды планируют подключиться к проекту "#ДоброВСело" в большинстве регионов страны.

Кроме РСО о намерении поддержать проект "#ДоброВСело" заявили также члены Российского союза сельской молодежи.

"Наша инициатива помощи ФАПам — абсолютно открытый проект, присоединиться к нему может любая организация страны, каждый человек. #ДоброВСело — это не просто благотворительность, это аккумуляция всей доброты, милосердия, взаимовыручки, на которую способен русский человек", — отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

За первые десять дней проекта "#ДоброВСело" выездные бригады медицинских специалистов и волонтеров побывали уже более чем в 100 фельдшерско-акушерских пунктах 39 регионов страны.

Проект "#ДоброВСело" организован Министерством здравоохранения РФ, Федеральным агентством по делам молодежи и всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" в рамках Года добровольца (волонтера) в России.