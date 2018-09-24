Волонтерство как стиль жизни будущего врача: история Екатерины Федяшиной

Врачи не давали ей и недели. Пятимесячная девочка обречена, считали они. Однако Катя Федяшина победила рак. Сейчас ей 21 год и она учится на педиатра-онколога, а пока помогает маленьким пациентам в качестве волонтера.

Катя родом из Йошкар-Олы, но получает медицинское образование в Кирове. Причиной отъезда стал выбор профессии: в 11-м классе девушка четко решила, что станет детским врачом-онкологом. Однако такого медицинского вуза в родном городе не было.

"У нас в тот год только открылся медицинский факультет на базе Марийского государственного университета. Было страшновато поступать туда, где еще никто не был, грубо говоря", — вспоминает она.

Желание помогать детям бороться со страшной болезнью пересилило страх покидать семью. Катя признается, что выбор такой специальности неслучаен — сыграла роль ее личная история. В детстве она провела очень много времени в больницах.

Когда Кате было пять месяцев, на внеплановом УЗИ врач обнаружила опухоль. Рак поразил надпочечник и дал метастазы, это была уже четвертая стадия. Врачи отказывались браться за девочку, так как считали, что это бессмысленно. Ребенка направили на консультацию в Москву, в онкоцентр имени Блохина.

"Через очень долгие мучения меня все-таки взялись лечить в родном городе. Врачи были уверены, что я не проживу и недели. Но мне 21 год, и я здорова", — рассказывает она.

Только мама немного с опаской отнеслась к тому, что дочь решила стать врачом. Она долго ее отговаривала — слишком тяжелые воспоминания.

Девушка считает, что судить о том, насколько она готова к такой работе, невозможно, пока она не начнет работать.

"Но думаю, что мне будет гораздо легче, потому что я сама все это пережила. Очень много проводила времени в своем онкологическом отделении и в онкоцентре Блохина в Москве. Очень многое видела, поэтому отношусь к этому несколько по-другому, чем обычный человек", — говорит Екатерина.

© Из личного архива Екатерины Федяшиной Екатерина Федяшина признается, что с удовольствием работает и со взрослыми, но больше удовольствия приносит помощь именно детям © Из личного архива Екатерины Федяшиной Екатерина Федяшина признается, что с удовольствием работает и со взрослыми, но больше удовольствия приносит помощь именно детям

От пациента до волонтера

Волонтерством Катя увлеклась, когда лежала в больнице — проходила плановый осмотр.

"Туда все время приходили добровольцы. Они с нами занимались, проводили различные игры. Мне очень нравилось", — вспоминает она.

Когда стала старше, начала помогать им, присоединилась к инициативной группе "Доноры — детям" в Йошкар-Оле. А в восьмом классе девочка загорелась идеей сделать что-то самостоятельно и создала волонтерское движение в школе.

Ходили в больницу по выходным — играли с детьми, организовывали им досуг, потому что там некоторые лежат не по одному месяцу, а некоторые даже по году. Мы с ними рисовали, пели, да даже мультики вместе просто посмотреть — уже какая-то радость и им, и их родителям".

Юному волонтеру приходилось помогать и в других сферах — периодически участвовала в различных социальных и экологических акциях. Но больше всего ее привлекала помощь родному отделению детской онкологии: "Мне нравится работать и со взрослыми, но больше удовольствия приносит помощь именно детям".

После окончания школы с друзьями-единомышленниками дороги разошлись: вчерашние одноклассники разъехались по разным городам. Однако Катя знает, что многие из них продолжают волонтерскую деятельность в своих городах и вузах.

И Катя тоже. Занималась социальным волонтерством, ходила в центр переливания крови, работала с детьми, которые лежат в детских отделениях больниц. А потом организовала добровольческий проект в университете.

"Близкие меня поддерживают. Сейчас моя основная команда — главные активисты — как раз мои лучшие друзья", — рассказывает девушка.

В начале 2016 года в Киров приехал Павел Савчук (председатель движения "Волонтеры-медики"). На встрече с добровольцами он рассказал о медицинском волонтерстве и о том, как можно присоединиться к движению.

С мая 2016 года Катя сотоварищи решила развивать именно такой вид добровольчества в университете.

В конце 2016 года ей предложили подать заявку на конкурс "Доброволец России". Катя просто описала то, чем постоянно занимается, отправила и забыла.

"Мне сообщили, что я прошла федеральный этап. Выбрали трех финалистов — я была одной из них. Во время выступления просто рассказала, чем занимаюсь и что чувствую", — рассказывает Екатерина.

В итоге она получила главный приз за развитие добровольчества — стала лучшим волонтером России.

© Из личного архива Екатерины Федяшиной В 2016 году Екатерина Федяшина победила в конкурсе "Доброволец России" © Из личного архива Екатерины Федяшиной В 2016 году Екатерина Федяшина победила в конкурсе "Доброволец России"

Волонтерство — это навсегда

Катя уверена, что полностью из волонтерства точно никогда не уйдет. Она понимает, что работа будет отнимать много времени. Но тогда девушка будет заниматься добровольчеством уже в своей профессиональной сфере, просто глубже и узконаправленней.

Как мне говорит наш наставник, во всей деятельности врача всегда будут черты волонтерства. Это в принципе должно стать стилем жизни для будущего врача".

Она признается, что никогда не могла ответить на вопрос, что заставляет заниматься этим — тратить выходные и свободные вечера на помощь чужим людям: "Для меня волонтерство всегда было просто внутренним позывом. Это просто какое-то счастье внутри, запас энергии от того, что помогаешь другим".

Беседовала Алина Курамшина

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