Волонтеры помогут провести диагностику состояния здоровья населения в селах

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. 15 сентября в селе Тишково Московской области стартовал всероссийский проект по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) "ДоброВСело". Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Года добровольца (волонтера).

Во время первого выезда в рамках проекта прошли встречи с жителями Тишково. Гости мероприятия, в том числе заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, узнали о трудностях, с которыми сталкивается население села в социальной сфере, а также приняли участие в благоустройстве территории возле пункта: покрасили забор, посадили деревья.

© Пресс-служба оргкомитета Года добровольца Татьяна Голикова и Вероника Скворцова на открытии проекта "ДоброВСело" © Пресс-служба оргкомитета Года добровольца Татьяна Голикова и Вероника Скворцова на открытии проекта "ДоброВСело"

Сегодня мы запускаем проект, это не разовая акция. Изначально был план охватить 1000 ФАПов, но сейчас есть запрос на большее количество. Он исходит в том числе от волонтеров, которые хотят помочь жителям сельской местности. И это не только облагораживание и подготовка пунктов к зимнему сезону, но и, самое главное, сохранение и улучшение здоровья наших граждан", — сказала Татьяна Голикова на мероприятии.

По ее словам, до 2021 года в стране появится еще 1500 фельдшерско-акушерских пунктов и 1200 выездных диагностических комплексов.

В проекте "ДоброВСело" врачам помогают добровольцы — наводят чистоту и порядок в помещениях ФАПов, а также проводят беседы и мастер-классы по здоровому образу жизни, профилактике и факторам развития заболеваний.

Моя сестра учится на медицинском факультете, и я вместе с ней принимаю участие в акциях и проектах волонтеров-медиков. Благодаря добровольчеству я встречаю много интересных людей, новых друзей и чувствую, что участвую в спасении человеческих жизней", — рассказал юный доброволец, ученик 8-го класса школы поселка Любучаны Кирилл Бирюков.

Помимо этого сегодня проект стартовал также в Республике Карелия, Красноярском крае, Липецкой, Томской и Амурской областях. Проект "ДоброВСело" организован Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи и всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" в рамках Года добровольца (волонтера) в России.