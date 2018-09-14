Татьяна Голикова обсудила с волонтерами реализацию проекта "#ДоброВСело"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова встретилась с представителями волонтерских движений 14 сентября, накануне запуска всероссийского проекта "#ДоброВСело", сообщается на сайте правительства РФ.

Встреча была посвящена организационным аспектам реализации проекта, запуск которого запланирован на площадке одного из фельдшерско-акушерских пунктов в Московской области 15 сентября.

Всероссийский проект "#ДоброВСело" направлен на улучшение условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов, повышение уровня жизни в муниципальных образованиях и обеспечение доступности медицинских услуг для населения.

Проект организован Министерством здравоохранения России, Федеральным агентством по делам молодежи и всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" в рамках Года добровольца (волонтера) в России.