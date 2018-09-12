Волонтеры-медики поделятся опытом с зарубежными коллегами

МОСКВА, 12 сен ‒ РИА Новости. Всероссийское движение "Волонтеры-медики" в текущем году запустит первые международные проекты по развитию волонтерства в сфере здравоохранения. Российские добровольцы будут помогать международным гуманитарным миссиям и содействовать повышению медицинской грамотности иностранных коллег, сообщает пресс-служба Года добровольца.

Все желающие смогут пройти дистанционную обучающую программу по профессиональному английскому языку, которую запустят в октябре на платформе "Добровольцы России". Самых активных волонтеров-медиков пригласят на итоговый форум Года добровольца в Москве, где определится федеральный резерв волонтеров.

Идея организации международного сотрудничества в сфере медицинского добровольчества возникла в 2017 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Совместный проект ВОД "Волонтеры-медики" и РУДН стал победителем всероссийского конкурса, организованного Росмолодежью, и будет реализован при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья.