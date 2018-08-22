Лучшие врачи России поделятся опытом с волонтерами-медиками

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Молодые специалисты, которые интересуются здоровым образом жизни и рассматривают медицину в качестве будущей профессии, получат возможность перенять опыт заслуженных врачей России. Серия неформальных встреч с лучшими представителями сферы здравоохранения пройдет во всех регионах страны, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики".

Первое мероприятие состоится 23 августа в Липецке. Со школьниками, студентами и волонтерами пообщается заслуженный врач России, эпидемиолог Людмила Кириллова. Она расскажет о своем врачебном опыте, поделится представлениями о милосердии и добре, откроет секреты профессионального успеха, научит справляться с эмоциональным выгоранием на работе и даст другие полезные советы молодым специалистам.

Подобные встречи пройдут в каждом регионе России и в перспективе будут проводиться регулярно. Волонтеры-медики планируют привлечь к диалогу с молодежью заслуженных работников здравоохранения и врачей, имеющих интересный и уникальный опыт работы, например, в сельской глубинке или на Крайнем севере, в составе международных миссий и зонах военных действий.

Проект организован Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" с целью содействия профориентации школьников в медицину, создания института наставничества, выстраивания профессиональных коммуникаций и повышения престижа медицинских профессий.