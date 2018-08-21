В Москве откроется "Территория медицинского волонтерства"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Активисты всероссийского движения "Волонтеры-медики" станут участниками восьмого форума "Москвичам — здоровый образ жизни", который пройдет с 23 по 25 августа на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба движения.

Добровольцы откроют выставочную площадку "Территория медицинского волонтерства", где представят свою общественную деятельность в сфере здравоохранения, пригласят жителей и гостей столицы вступить в ряды ВОД "Волонтеры-медики", а также проведут тренинги по популяризации ЗОЖ.

Волонтеры-медики выступают проводником в мир активности, больших возможностей, красоты и долголетия. Со временем каждому, кто причастен к такому счастливому образу жизни, хочется делиться своим опытом и быть примером. Поэтому только за один год количество волонтеров-медиков в одной Москве увеличилось вдвое: сегодня нас уже более восьмисот", — отметила региональный координатор ВОД "Волонтеры-медики" в Москве Дарья Белимова.

В дни форума будет организовано более 60 мероприятий и 40 видов обследований, ожидается свыше 23 тыс. посетителей.