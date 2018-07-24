Новиков: нужны новые регламенты для волонтеров в сфере здравоохранения

ДВОРИКИ (Владимирская область), 24 июл — РИА Новости. Деятельность всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтеры-медики" является одним из самых сложных, но и самых благодарных направлений волонтерства, заявил на съезде ВОД, проходящем в рамках форума "Территория смыслов", начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Есть много сложностей: медицинские учреждения работают по своим, часто очень консервативным, регламентам, которые, с одной стороны, продиктованы заботой о людях, но, с другой, нередко мешают следовать современным тенденциям", — сказал он.

По словам Новикова, необходимо при участии государства разрабатывать новые регламенты и пошаговые инструкции, чтобы способствовать проникновению волонтеров в сферу здравоохранения.

Как отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук, к настоящему времени движению удалось открыть 76 региональных отделений, в которых состоят более 14 тысяч участников.

Есть такие инициативы, которые исходят от низов и вырастают в большие проекты. Мы никогда не загадывали, но нам удалось собрать команду и выйти на столь высокий уровень", — отметил он.

Савчук также сообщил, что по итогам работы волонтеров-медиков в рамках форума "Территория смыслов" будут разработаны 50 комплексных предложений и подготовлена дорожная карта развития медицинского добровольчества на 2019 год. Все эти наработки будут переданы на рассмотрение в Минздрав РФ и региональные департаменты здравоохранения.