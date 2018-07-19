Лучшие волонтеры-медики станут участниками "Территории смыслов на Клязьме"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С 21 по 27 июля 2018 года 500 лучших добровольцев России, добившихся успехов в общественной деятельности в сфере здравоохранения, станут участниками смены "Поколение доброй воли" всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме", сообщает пресс-служба волонтерской организации.

В 2018 году движение выступит соорганизатором смены "Поколение доброй воли" и проведет на Клязьме третий всероссийский форум (22-24 июля) и съезд ВОД "Волонтеры-медики" (24 июля).

Дирекция движения приготовила для участников насыщенную программу по всем направлениям медицинского волонтерства — по помощи медперсоналу, сопровождению спортивных и массовых мероприятий, санитарно-профилактическому просвещению, пропаганде здорового образа жизни, популяризации кадрового донорства, профориентации школьников в медицину.

Встречи с волонтерами-медиками проведут представители Министерства здравоохранения РФ, Государственной Думы РФ, руководители Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья и крупнейших медицинских центров, известные врачи и эксперты в области здравоохранения.

Так, например, состоятся "Диалоги на равных" с председателем комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрием Морозовым, заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Салагаем, лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Анной Кудрявцевой, директором НИИ космической медицины ФНКЦ ФМБА РФ Виктором Барановым.

В 2016 году на форуме "Территория смыслов на Клязьме" прошел учредительный съезд ВОД "Волонтеры-медики", на котором общественное объединение получило официальный статус всероссийской организации. С тех пор команда медицинских добровольцев увеличилась почти втрое: сегодня ВОД "Волонтеры-медики" объединяет свыше 14 тыс. человек из 76 регионов страны и является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе.