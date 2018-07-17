Волонтеры-медики начнут работу по профилактике онкозаболеваний в России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Активисты всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" планируют начать системную профилактику онкологических заболеваний. Добровольцы организуют широкую информационно-разъяснительную работу среди россиян. Главная цель — научить людей первичной самодиагностике, сообщает пресс-служба движения.

"Мы будем работать в направлении профилактики и ранней диагностики. Уже есть примеры, когда волонтерам-медикам удалось оказать реальное влияние на снижение статистики онкологических заболеваний в своих регионах", — отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

Представители движения совместно с ведущими онкологическими центрами России разрабатывают долгосрочную федеральную программу по профилактике онкологических заболеваний.

Программа будет рассчитана до 2022 года, а первые тестовые мероприятия пройдут в сентябре 2018 года на всей территории страны. При этом профилактика онкологических заболеваний станет одним из приоритетных направлений деятельности волонтеров-медиков в России. Ожидается, что к реализации проекта подключатся более 10 тыс. добровольцев.