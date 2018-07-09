Волонтеры-медики определят самые креативные проекты по популяризации ЗОЖ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На конкурс проектов в сфере профилактической медицины и популяризации ЗОЖ предоставляют программы для молодых мам, спортивные игры, проекты по профилактике наркомании, диабета, малоподвижного образа жизни, комплексы по сохранению здоровья в студенческом сообществе, семьях и целых регионах, сообщает официальный сайт всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Конкурс проводится в шести номинациях: "Профилактика социально-значимых заболеваний", "Профилактика ВИЧ-инфекций и СПИДа", "Популяризация здорового образа жизни", "Инновационные методы в проведении профилактический мероприятий", "Профилактика зависимостей", "Успешная практика проведения профилактической работы с населением".

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 31 июля 2018 года (на сайте добровольцыроссии.рф), затем до 15 ноября пройдет экспертиза проектов. Победители будут объявлены до 1 декабря. Награждение лауреатов состоится на Всероссийском форуме добровольцев — 2018.

"Большинство проектов поступило на конкурс от представителей ссузов, причем немедицинских. Такой интерес к теме здорового образа жизни и активность молодежи мы расцениваем как результат ежедневной работы волонтеров-медиков в учебных заведениях страны. Только в 2017-2018 учебном году участниками наших регулярных профилактических мероприятий, организованных в школах, ссузах и вузах, стали более 50 тыс. человек. Еще 1,5 млн школьников и студентов присоединились ко всероссийским акциям движения, таким как "Будь здоров!", "Стоп ВИЧ/СПИД", "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор", — отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики", заместитель директора федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава РФ Павел Савчук.

Организаторами конкурса выступают ВОД "Волонтеры-медики" и "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава России. Оргкомитет возглавляет директор центра Оксана Драпкина, сопредседатель — руководитель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.