ЯОтветственныйДонор: волонтеры-медики собрали 1,2 тонны крови

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За время проведения акции "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор" добровольцы пополнили банк крови на 1,2 тонны, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера).

В акции приняли участие 2600 человек из 29 регионов страны — члены движения "Волонтеры-медики" и россияне, поддерживающие добровольное донорство крови.

"Ответственное донорство складывается из здорового образа жизни, стабильности и осознанности донаций. Очень важно, чтобы каждый донор — и будущий, и начинающий, и опытный — понимал: от регулярности кровосдач зависит работа Службы крови, а значит, здоровье и жизнь россиян", — отметила директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк.

Добровольцы провели для россиян познавательные интерактивы: мастер-классы "Завтрак с ответственным донором" и квесты "Ответственное донорство: шаг за шагом".

В 2018 году всероссийская акция "Следуй за мной! #ЯОтветственный донор" прошла впервые при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Национального фонда развития здравоохранения и Общественной палаты РФ.