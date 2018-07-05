Волонтеры-медики начинают системную работу в детских лагерях

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Волонтеры-медики организуют системную помощь в работе детских оздоровительных лагерей в России, сообщается на официальном сайте всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Во время летних каникул добровольцы проведут в загородных и пришкольных лагерях комплекс мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию профессии врача и медицинского волонтерства, профилактику вредных привычек, обучение навыкам оказания первой помощи.

Летом 2018 года волонтеры-медики планируют побывать в оздоровительных лагерях 20 регионов России.

В Московской, Брянской, Липецкой, Новосибирской областях, Краснодарском крае активисты ВОД "Волонтеры-медики" будут работать не первый год. Новичками оздоровительной кампании станут отделения движения в Приморском крае, Республике Марий Эл, Калужской, Саратовской, Тульской областях.

Председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук отметил: "Практика сотрудничества с организаторами летнего оздоровления для волонтеров-медиков не нова. Но теперь мы начинаем системную работу в загородных и пришкольных лагерях России. При разработке мероприятий (в основном это квесты, интеллектуальные игры, мастер-классы, флешмобы, видеолектории, кейс-сессии) обязательно учитываем возрастные особенности детей и специфику каникулярного времени".

В 2019 году планируется увеличить охват детских оздоровительных лагерей как минимум вдвое.