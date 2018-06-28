Волонтеры-медики работают на ЧМ-2018 в Ростове

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Студенты Ростовского государственного медицинского университета работают волонтерами во время чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону. Об этом министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская рассказала журналистам в городском пресс-центре.

Она пояснила, что волонтеры работают в медицинских учреждениях, в машинах скорой помощи и на телефонах горячей линии. Все они владеют иностранными языками.

"Для наших будущих коллег это большая школа и возможность проявить себя в своей профессии", — сказала Быковская.

Она отметила, что все добровольцы являются студентами четвертого, пятого и шестого курсов педиатрического факультета. Они прошли серьезный конкурс внутри образовательного учреждения и были отобраны волонтерским центром FIFA.