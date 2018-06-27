Портрет ответственного донора будет готов в июле 2018 года

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Национальный фонд развития здравоохранения и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) впервые провели социологическое исследование "Ответственный донор. Эскиз к социальному портрету", сообщает пресс-служба Национального фонда развития здравоохранения.

В рамках этого исследования в июне 2018 года в интернет-опросе приняло участие более 5 тысяч человек из всех регионов России. Оно также включило серию интервью со специалистами службы крови, представителями некоммерческих организаций, инициативных групп, СМИ.

Директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк рассказала, что результаты исследования помогут составить портрет ответственного донора крови. Также будут выявлены каналы коммуникации, определена мотивация участия и причины конфликтов в донорстве крови. Эти данные станут полезными для выстраивания эффективных стратегий работы, которая направлена на развитие ответственного донорства среди фактических и потенциальных доноров.

Результаты исследования будут представлены на профильных донорских мероприятиях, включены в информационно-методические материалы Национального фонда развития здравоохранения и координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.