Разработаны методические рекомендации для волонтеров-медиков

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В России в Год добровольца разработаны методические рекомендации по организации работы волонтеров в сфере охраны здоровья, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Материалы содержат информацию о ключевых понятиях медицинского добровольчества, инструкции для медицинских вузов по учету добровольческой деятельности студентов при поступлении в ординатуру.

Методичка создана для органов исполнительной власти, волонтеров, образовательных и медицинских организаций.

Документ разработал Федеральный центр поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России при участии всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", Ассоциации волонтерских центров, Союза волонтерских организаций и движений.