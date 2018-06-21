Волонтеры-медики Кировской области помогают бороться с онкологией

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Волонтеры-медики Кировской области представили на всероссийский конкурс "Доброволец России ‒ 2018" проект "Жить", целью которого является изменение отношения россиян к онкологии и ее лечению, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Волонтеры-медики разработали целый комплекс мероприятий, которые позволят сформировать объективное представление о лечении рака, увеличить онкологическую настороженность и тем самым повысить качество ранней диагностики.

"Еще в школе я стала волонтером онкогематологического отделения, потому что сама была его пациентом и знаю, как это тяжело. Онкология — не приговор, и мы хотим убедить в этом своих земляков", — рассказала руководитель проекта Екатерина Федяшина, студентка четвертого курса Кировского государственного медицинского университета.

В проекте заняты 200 добровольцев. Только в течение первых месяцев им удалось проинформировать по вопросам онкологических заболеваний более 10 тысяч жителей Кировской области.

Проект "Жить" будет реализовываться в Кировской области на протяжении 2018 года, объявленного в России Годом добровольца. Волонтеры-медики разработали под патронажем главного онколога Кировской области информационные бюллетени и в настоящее время готовят их к изданию. Ими были сняты видеоролики с участием пациентов, находящихся в длительной ремиссии. В ближайшее время на базе ГМУ, а затем и в крупнейших больницах региона начнут работу открытые лектории. Также организован ряд вебинаров с участием врачей-онкологов, проводятся квесты и брейн-ринги для школьников и студентов.

В сентябре 2018 года добровольцы планируют запустить интернет-портал, где будут аккумулированы справочные и методические рекомендации: перечень медицинских центров и благотворительных фондов, помогающих онкологическим больным, расписание приема врачей, записи вебинаров с практикующими онкологами, ответы на самые распространенные вопросы и рубрика "Живые примеры".

Завершающим этапом проекта "Жить" станет привлечение к его реализации средств массовой информации.