Рязанские волонтеры объявили "Лето без табачного дыма"

150 волонтеров Рязанской области принимают участие в медико-просветительской акции "Лето без табачного дыма", сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

Цель акции — помочь жителям региона отказаться от курения и присоединиться к здоровому образу жизни. Акция разделена на три этапа и длится все лето.

В первой части кампании — информационной — волонтеры раздают в торговых центрах и на улицах листовки и рассказывают, что необходимо сделать, чтобы бросить курить.

На втором этапе, который длится с 18 по 29 июня, рязанцы проходят первичное обследование в кабинетах отказа от табакокурения и получают необходимые консультации. Во время следующего посещения врача — с 1 по 9 августа — регистрируются изменения показателей здоровья.

На основе полученных результатов будут подведены итоги акции "Лето без табачного дыма — 2018". Победители получат сертификаты на бесплатную профессиональную гигиену полости рта от генерального партнера, а также абонементы на посещение бассейнов, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов.

В этом году акция проводится в девятый раз. Благодаря информационной работе волонтеров ежегодно десятки человек отказываются от вредной привычки.