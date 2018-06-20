Волонтеры-медики проведут акцию к Международному дню борьбы с наркоманией

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Во всех федеральных округах с 23 по 26 июня 2018 года волонтеры-медики проведут акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с наркоманией. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Акция ориентирована в первую очередь на подростков и молодежь. Добровольцы расскажут о негативном влиянии психоактивных веществ на жизнь и здоровье человека. Основные мероприятия пройдут в городских парках, на площадках высших и средних учебных заведений, в пришкольных и загородных детских оздоровительных лагерях.

"Наша главная задача — научить молодежь отвергать наркотики. Мы хотим объяснить ребятам, что отказ от предложения даже попробовать психоактивные вещества — не слабость и позор перед сверстниками, а наоборот — ответственный взрослый выбор, позиция сильного и умного человека, это уважение к самому себе", — рассказал председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

По его словам, активисты движения помогут также развенчать мифы о так называемых легких наркотиках, предоставив объективную медицинскую информацию о реальном влиянии наркотиков на организм и психику человека.

Акция продлится четыре дня и завершится 26 июня — в Международный день борьбы с наркоманией.