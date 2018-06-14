Волонтеры по крови: как добровольцы помогают в донорских акциях

14 июня во всем мире отмечается День донора. Ежегодно переливание крови и ее продуктов позволяет спасать и продлевать миллионы человеческих жизней. И значительный вклад в это вносят незаменимые помощники донорского движения — волонтеры.

Волонтеры в донорстве — это крайне важное направление добровольчества. И во многом именно благодаря их деятельности в последнее время донорское движение получило новый импульс к развитию, считает федеральный координатор направления "Популяризация кадрового донорства" Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Олеся Сафонова.

Причем речь идет не о тех, кто готов делиться своей кровью, хотя безвозмездные доноры тоже по сути добровольцы. Речь о людях, которые помогают организовывать и проводить донорские акции.

В функции волонтеров, как правило, входят контроль состояния здоровья доноров, проведение обязательного анкетирования перед донацией, измерение артериального давления, работа с донорами, которые получили медицинский отвод от процедуры и т.д.

При этом те, кто приходит сдавать кровь, могут не беспокоиться — процедуру забора проводят только специалисты медицинских учреждений, обладающие соответствующей квалификацией.

Но в первую очередь, по словам Сафоновой, волонтеры осуществляют популяризационную и просветительную деятельность: работают с разными группами населения, объясняя необходимость регулярной сдачи крови и правила подготовки к процедуре.

© РИА Новости / Руслан Кривобок Для того, чтобы стать волонтером в сфере донорства, не требуется профильного образования и даже опыта сдачи крови © РИА Новости / Руслан Кривобок Для того, чтобы стать волонтером в сфере донорства, не требуется профильного образования и даже опыта сдачи крови

"Мы хотим донести идею о том, что каждый донор должен быть ответственным", — объясняет она.

Однако и на волонтерах лежит большая ответственность: их участие способствует развенчанию мифов и увеличению количества осознанных доноров. Именно добровольцы вдохновляют своим примером и создают атмосферу доверия в донорской среде.

Волонтеры — это мотивированные и активные люди, их объединяет идея — помочь ближнему. И их личный пример "цепляет" доноров", — говорит Сафонова.

Волонтеров много не бывает

При этом для того, чтобы стать волонтером в сфере донорства, не требуется профильного образования и даже опыта сдачи крови — существует немало примеров, когда добровольцами становились те, кто не смог войти в число доноров по медицинским показаниям. Самое простое, чем можно помочь в организации донорского движения, — распространять информацию о проблеме.

Сайт российской Службы крови рекомендует в первую очередь узнать общую ситуацию с донорством в регионе и пригласить на сдачу крови близких людей, друзей, знакомых, поделиться информацией с коллегами, сослуживцами. Если есть возможность и ресурсы, можно самостоятельно организовать донорскую акцию, пригласив специалистов Службы на место работы или учебы.

Можно творчески подойти к вопросу и придумать что-то нестандартное. К примеру, "Волонтеры-медики" в работе с донорами используют самые разные форматы: тренинги, игры, квесты, встречи и мастер-классы.

Кроме того не стоит недооценивать возможности современных технологий — сейчас это самый эффективный, простой и быстрый способ распространения информации. По словам Сафоновой, ни один организатор донорского движения уже не представляет проведение донорской акции без помощи социальных сетей.

Главное — осознавать важность развития донорства крови в нашей стране и иметь желание помогать. Добровольцев, как и доноров, лишних не бывает.