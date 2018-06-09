На ЧМ-2018 будут работать более 150 волонтеров-медиков

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В проведении чемпионата мира ФИФА 2018 по футболу в России будет задействовано более 150 волонтеров-медиков, сообщает пресс-служба движения.

Добровольцы окажут помощь в организации мероприятий в Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Челябинске, Самаре, Уфе, Сочи и Волгограде. Волонтерам-медикам предстоит трудиться в качестве городских волонтеров в разных функциональных направлениях: "Сервисы для зрителей", "Билетная программа", "Транспорт", "Управление волонтерами", "Медицинское обслуживание и допинг-контроль".

"Чемпионат мира по футболу — шанс развеять негативные стереотипы о нашей стране, познакомить весь мир с удивительной русской культурой и историей. Спустя годы гости и участники ЧМ-2018 будут вспоминать не столько сами события, сколько чувства, которые им удалось здесь пережить. А это и есть основная функция волонтеров — формирование позитивных воспоминаний о России", — отметила федеральный координатор направления "Медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий" Софья Русецкая.

Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В его проведении будут помогать более 17 тысяч волонтеров со всей страны.