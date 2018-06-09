В рамках марафона "Достучаться до сердец" совершено более 5270 донаций

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве в рамках 3-го московского марафона "Достучаться до сердец", который стартовал в январе 2018 года, совершено более 5270 донаций, сообщается на сайте Службы крови.

"Со старта третьего московского марафона "Достучаться до сердец" в январе 2018 года в ходе донорских акций совершено более 5270 донаций. Доля повторных, регулярных доноров среди участников марафона увеличивается по сравнению с предыдущими годами, а количество медотводов уменьшается. Это говорит о том, что наши доноры более ответственно подходят к процедуре подготовки к донации", — отметила заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк.

В мае в марафонских днях донора в высших учебных заведениях, на предприятиях и в организациях столицы приняли участие свыше 560 человек, региональный банк крови Москвы пополнен более чем на 171 литр донорской крови, а с начала марафона — почти на 2,4 тонны.

Марафон "Достучаться до сердец" продлится до ноября 2018 года.