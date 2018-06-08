"Территория смыслов на Клязьме" соберет волонтеров-медиков со всей России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В 2018 году форум "Территория смыслов на Клязьме" соберет добровольцев в сфере здравоохранения со всей страны, сообщается на сайте движения.

С 27 июня по 12 августа форум "Территория смыслов на Клязьме" примет более шести тысяч молодых людей от 18 до 30 лет. Волонтеры-медики станут участниками смены "Поколение доброй воли", которая пройдет с 21 по 27 июля.

Приглашение получат 500 добровольцев, добившиеся успехов в общественной деятельности в сфере здравоохранения, со всех регионов страны. Вместе с ними на смене будут работать руководители и представители НКО и добровольческих проектов, гражданские активисты и блогеры.

Федеральный штаб ВОД "Волонтеры-медики" готовит для участников смены "Поколение доброй воли" насыщенную деловую и образовательную программу. Также в течение трех дней на Клязьме пройдет 3-й Всероссийский форум волонтеров-медиков и отчетно-выборный съезд организации.

Занятия и тренинги для волонтеров-медиков приглашены провести представители Министерства здравоохранения России, руководители Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья и крупнейших медицинских центров, известные врачи и эксперты в области здравоохранения.

"Для волонтеров-медиков "Клязьма" — это особенная и даже историческая территория. Именно здесь в 2016 году прошел учредительный съезд ВОД "Волонтеры-медики", на котором наше общественное объединение получило официальный статус Всероссийской организации. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поставила перед нами задачи, выполнение которых уже дает видимый результат. Летом 2018 года мы вновь проведем съезд и форум участников движения, где подробно расскажем министру об итогах нашей двухлетней работы и вместе определим векторы развития на перспективу", — отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.