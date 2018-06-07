Волонтеры-медики запускают новый всероссийский донорский проект

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" объявляет о начале нового проекта, направленного на популяризацию ответственного донорства крови и ее компонентов, сообщается на сайте Службы крови.

Во Всемирный день донора крови, 14 июня, стартует всероссийская акция "Следуй за мной! #ЯОтветственный донор". Она пройдет по всей стране в течение четырех дней и завершится 17 июня. О своем намерении присоединиться к проекту уже заявило более половины регионов России. Ожидается, что в акции примут участие тысячи россиян: школьники, студенты, представители трудовых коллективов.

Волонтеры-медики окажут содействие в организации процедур донации и проведут в регионах ряд интерактивов по вопросам донорства крови и ее компонентов: квест "Ответственное донорство: шаг за шагом", мастер-класс "Завтрак с ответственным донором", блиц "5 минут жизни". Добровольцы разработали для участников акции информационные раздаточные материалы: листовки, постеры, буклеты, которые помогут разобраться в теме донорства и сформировать личный график донаций.

"Сегодня в России ситуация с количеством донорской крови стабилизировалась. На первое место выходит проблема небольшого распространения безвозмездности и регулярности донаций. Поэтому наш проект направлен на популяризацию идеи кадрового донорства, удержание и поддержку доноров. Мы проводим акцию "Следуй за мной! #ЯОтветственный донор" впервые, но рассчитываем, что она станет ежегодной", — отметил председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.