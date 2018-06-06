МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Волонтеры-медики планируют создать школьные отряды во всех регионах России до конца 2018 года, сообщается на сайте движения.

"Школьники и общеобразовательные организации проявляют огромный интерес к медицинскому добровольчеству. Судя по той активности, которую мы видим с их стороны сегодня, с начала нового учебного года ожидаем увеличение количества школьных отрядов волонтеров-медиков как минимум вдвое и до конца 2018 года, объявленного в России Годом добровольца, планируем создать их во всех регионах России", — отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

В своих проектах в 2017-2018 учебном году волонтеры-медики привлекли к участию более 24 тыс. российских школьников.

Наибольший интерес подростки проявили к теме здорового образа жизни в формате акций "Будь здоров", "Твой голос важен", "Соль + йод: IQ сбережет!", "Стоп ВИЧ/СПИД", а также к обследованию, организованному совместно с РНИМУ им. Н.И. Пирогова в рамках федеральной программы по мониторингу и профилактике ухудшения зрения у школьников.

При поддержке Российского движения школьников только за один учебный год количество школьных отрядов волонтеров-медиков увеличилось почти в четыре раза — сегодня их 160 в 50 регионах страны. В общей сложности в них состоят свыше 3,5 тыс. ребят.

Юные волонтеры-медики в основном занимаются пропагандой здорового образа жизни и рассказывают о вреде пагубных привычек своим сверстникам. Половина субъектов России также приступила к внедрению разработанной ВОД "Волонтеры-медики" трехступенчатой программы профориентации школьников, интересующихся медициной. Это целая система — от выявления заинтересованности школьников в получении профессии врача через интерактивное обучение к работе добровольцами в медицинских организациях. В 14 регионах 1,3 тыс. подростков уже прошли программу профориентации и трудятся волонтерами в больницах и поликлиниках.