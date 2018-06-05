Волонтеры-медики Ставропольского края открыли школу для молодых мам

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Ессентуках стартовал новый проект волонтеров-медиков — "Школа молодой мамы", которая будет работать до декабря 2018 года, сообщается на сайте движения.

На занятиях обсуждается, как помочь ребенку при острых заболеваниях методами нелекарственной терапии, как правильно кормить детей, защитить от инфекций, повысить иммунитет и предотвратить возникновение хронических болезней.

В школе преподают медицинские работники, которые являются мамами, поэтому, сочетая личный и профессиональный опыт, они могут лучше справиться с задачей.

"Все мы знаем, как страшно бывает родителям малыша, когда он заболевает, особенно если на первых месяцах и годах жизни. Любая подобная ситуация воспринимается как экстремальная, тем более если нет возможности проконсультироваться со специалистом, — отметила преподаватель школы Ольга Рулла. — Молодые матери создают свои сообщества, в которых зачастую распространяются мифы о лечении детей, пропагандируются методы медицинской помощи, наносящие вред здоровью ребенка в дальнейшем. Особенно это касается вопросов профилактики и прививок. Поэтому, опираясь на накопленный опыт проведения профилактических мероприятий, мы решили открыть школу молодых мам".