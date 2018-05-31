Волонтеры-медики открыли программу Большого фестиваля добровольцев

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Российской детской клинической больнице стартовала полезная программа Большого летнего фестиваля добровольцев. Волонтеры-медики и посол Года добровольца, актер и телеведущий Вячеслав Манучаров провели творческую встречу с пациентами РДКБ, сообщает пресс-служба общественного движения.

Добровольцы подарили детям развивающие игры, конструкторы, пазлы, фломастеры, краски и другие предметы для творчества. Также волонтеры-медики поиграли с детьми, поговорили о выборе профессии и вкладе добровольчества в развитие и страны, и каждого человека.

Помимо этого сегодня добровольцы убирают берег реки Нары, помогают в уходе за животными в приюте "Бирюлево" и благоустраивают территории хосписов.

"Делать добро людям — это прекрасно. В последнее время мы забыли, как просто совершать полезные дела, и хорошо, что появилась такая инициатива, как Год добровольца. Добрые дела не требуют от нас особых усилий, но возвращаются бумерангом", — отметил Вячеслав Манучаров.

Большой фестиваль добровольцев проходит с 31 мая по 2 июня в Москве. Мероприятие включает в себя полезную и экскурсионные программы, а также грандиозный концерт и образовательные площадки в парке "Сокольники".