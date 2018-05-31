"Волонтеры-медики" запустят акцию об ответственном донорстве крови

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" объявило о запуске нового проекта, направленного на популяризацию ответственного донорства. Так, 14 июня в рамках празднования Всемирного дня донора стартует всероссийская акция "Следуй за мной! #ЯОтветственный донор", сообщает пресс-служба движения.

Мероприятие будет проходить в разных уголках России в течение четырех дней. Ожидается, что в акции примут участие тысячи россиян — школьники, студенты, представители трудовых коллективов.

За этот период активисты ВОД "Волонтеры-медики" проведут в регионах ряд интерактивных мероприятий, посвященных донорству, и окажут содействие в организации процедур сдачи крови. Добровольцы движения разработали для участников акции информационные раздаточные материалы, которые помогут разобраться в теме донорства и сформировать личный график донаций.

"Сегодня в России ситуация с количеством донорской крови стабилизировалась, и на первое место выходит проблема малого распространения безвозмездности и регулярности донаций. Поэтому наш проект направлен на популяризацию идеи кадрового донорства, удержание и поддержку доноров. Мы проводим такую акцию впервые, но рассчитываем, что она станет ежегодной", — отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

Работу в направлении популяризации регулярного донорства активисты движения начали год назад. Сегодня она проводится в 50 регионах России с участием более тысячи добровольцев.