В Москве прошла "Суббота доноров"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Очередная "Суббота доноров" прошла 26 мая 2018 года в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии в Москве, сообщается на сайте Службы крови.

Участниками акции стали 103 добровольца.

"Прошедшая суббота была необычно результативной. Перед добровольцами выступил музыкант Дмитрий Ъ. После донации все желающие могли угоститься сладостями от наших партнеров", — сообщила ведущий специалист отдела развития донорского движения Национального медицинского исследовательского центра гематологии Александра Ахремцова.