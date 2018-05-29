Волонтеры-медики примут участие в форуме "Здоровье нации"

Волонтеры-медики станут участниками фестиваля молодежных форм активностей и досуга "Моя альтернатива", который пройдет в Москве в рамках 12-го всероссийского форума "Здоровье нации — основа процветания России", сообщается на сайте движения.

31 мая на площадке выставочного комплекса "Гостиный двор" активисты московского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" под руководством Дарьи Белимовой проведут зарядку "Будь здоровым — будь счастливым!" и устроят дебаты "Заряди организм жизнью", темой которых станет ЗОЖ. В мероприятиях, организованных добровольцами, может принять участие любой гость фестиваля.

12-й всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России" будет проходить с 30 мая по 1 июня 2018 года в Москве. Его главная цель — обсуждение и разработка механизмов реализации приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни". Сопредседателями оргкомитета форума выступают министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия.