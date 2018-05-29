Ради помощи детям почетный донор России покорит Эльбрус

Почетный донор России 29-летний петербуржец Евгений Кутузов хочет привлечь внимание к проблемам донорства крови и помочь трем детям с детским церебральным параличом. Для этого он планирует пробежать 2500 км по стране и покорить Эльбрус, сообщается на сайте Службы крови.

Евгений начал свой благотворительный супермарафон 18 мая, 23 мая он прибыл в Великий Новгород. Ему предстоит пробежать 2500 км и взойти на высшую точку России и Европы — Эльбрус. На обратном пути он намерен провести серию субботников и благотворительных мероприятий. Каждый день Евгений преодолевает по 30-50 км. По словам бегуна, такую дистанцию, как сейчас, он бежит впервые.

Кутузов планирует посетить Валдай, Тверь, Москву, Тулу, Елец, Воронеж, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Невинномысск, Минеральные воды, Пятигорск, Нальчик, Тырныауз. О своих передвижениях бегун регулярно отчитывается на странице "ВКонтакте".

Выбежал и подумал: я сумасшедший, что я делаю? Но потом понял: что-то сумасшедшее точно привлечет внимание людей, значит, люди пожертвуют. Этим детям нужно 2 млн рублей. У меня таких денег нет. Я не обладаю особыми навыками и умом, единственное, что есть — ноги. Вот и бегу", — признался Кутузов.

В течение всего забега будет проходить сбор средств для детей с детским церебральным параличом. Сейчас они не могут самостоятельно ходить, но сеансы реабилитации подарят им шанс встать на ноги. Стоимость процедур в сумме превышает 2 млн рублей.

В 2017 году Евгений пробежал в Москве свой первый марафон (42 км) и собрал 600 тыс. рублей для помощи тяжелобольной девочке.