Проект "Плюшевый доктор" стал лауреатом конкурса "Волонтерский прорыв"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Проект "Плюшевый доктор" волонтеров-медиков из Курска победил в номинации "Молодежь изменяет мир" регионального конкурса "Волонтерский прорыв", сообщается на официальном сайте всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Проект "Плюшевый доктор" призывает подрастающее поколение внимательнее относиться к здоровью, своевременно обращаться за помощью к специалистам и принимать все меры для того, чтобы избежать тяжелых заболеваний.

Каждый месяц начиная с 2016 года добровольцы в игровой форме рассказывают детям в школах и интернатах о разнообразии врачебных специальностей, строении организма человека и о том, как сохранить здоровье и оказать первую помощь.

"Важно своевременно рассказать молодому поколению о работе всех органов и организма в целом, сформировать привычку к здоровому образу жизни, научить навыкам оказания первой помощи. В игровой форме обучение не только повышает интерес к проекту, но и позволяет школьникам лучше запоминать принципы профилактики болезней и соблюдать их", — отметила региональный координатор ВОД "Волонтеры-медики" в Курской области Алина Шеховцова.