Донорский марафон помог собрать более 1506 литров крови

В Москве продолжается донорский марафон "Достучаться до сердец". Благодаря ему с января 2018 года к участию в добровольных донорских акциях удалось привлечь свыше 4660 человек и собрать более 1506 литров крови, сообщает сайт Службы крови.

Особенное внимание организаторами марафона уделяется подготовке проводимых донорских акций, предоставлению будущим донорам полной и всесторонней информации об ответственной подготовке к донациям, важности регулярного участия в донорских акциях в соответствии с потребностями Службы крови.

"В марте и апреле 2018 года для московских школьников проводились интерактивные лекции о донорстве крови и ее компонентов, о донорстве костного мозга. В интерактивных лекциях приняло участие более 340 столичных старшеклассников и их педагоги", — рассказала директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации Елена Стефанюк.