Волонтеры-медики примут участие в Большом летнем фестивале добровольцев

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Около 100 волонтеров-медиков со всей России приедут на Большой летний фестиваль добровольцев, который будет проходить в Москве с 31 мая по 2 июня 2018 года. Приглашение получили активисты, ярко проявившие себя в общественной деятельности в регионах, сообщает пресс-служба общественного движения.

"В "Сокольниках" пройдет большой праздник, объединяющий уникальных людей из разных регионов страны. Мы будем знакомиться, общаться, делиться опытом и идеями о том, как сделать лучше себя, свою страну и жизнь людей вокруг нас", — уточнил председатель движения Павел Савчук.

Члены ВОД "Волонтеры-медики" станут участниками всех практических и образовательных программ фестиваля и организуют ряд собственных мероприятий. Так, в субботу, 2 июня, активисты движения проведут мастер-класс по оказанию первой помощи, брейн-ринг "Забота о жизни" и игру "Кукловод", предупреждающую о пагубном влиянии наркотических средств на здоровье человека.

Движение "Волонтеры-медики", основанное в 2013 году, сегодня является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. В России при поддержке Министерства здравоохранения РФ открыты 73 региональных отделения организации, объединяющие свыше 14 тысяч человек.