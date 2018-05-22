Свыше 50 студентов закончили школу волонтера-медика в Чувашии

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 50 молодых жителей Республики Чувашия стали выпускниками проекта "Школа волонтера-медика", сообщается на сайте движения.

В школе они познакомились с деятельностью ВОД "Волонтеры-медики" и прошли обучение по нескольким направлениям работы движения: помощь медицинскому персоналу, медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий, санитарно-профилактическое просвещение населения, профориентация школьников, интересующихся медициной.

Все выпускники получили сертификаты об обучении.