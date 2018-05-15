В ОП РФ прошла донорская акция

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Общественной палате Российской Федерации в рамках 3-го московского донорского марафона "Достучаться до сердец" 14 мая сдали кровь более 200 человек, сообщается на сайте организации.

"Сегодня в акции принимают участие и члены палаты, и сотрудники аппарата, много студентов-волонтеров — это те ребята, которые активно пропагандируют донорство крови, очень много общественных организаций. Ежегодно в стенах Общественной палаты мы вручаем премию лучшим коллективам, пропагандирующим донорство крови, лучшим лечебным заведениям, которые занимаются вопросами подготовки и сбора крови через учреждения ФМБА России", — отметил Николай Дайхес, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, руководитель координационного центра по донорству крови при ОП РФ.

По его словам, донорство становится более массовым, а участники акций — все моложе. "Для нас важно, что за эти годы мы продвинулись очень сильно в усовершенствовании законодательной базы, но главное — это то, что сегодня лицо донора изменилось. Сегодня это молодые люди, представители студенчества, которые очень много сдают кровь. То, что лицо донора стало молодым, — это очень и очень важно, и мы будем делать все для того, чтобы поддержать эту тенденцию", — подчеркнул он.