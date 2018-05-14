Серия тренингов и донорских акций пройдет в Северо-Кавказском округе

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В рамках проекта "У молодежи Кавказа одна кровь" планируется проведение тренингов, семинаров, а также донорских акций среди молодежи Северо-Кавказского федерального округа, сообщается на сайте Службы крови.

По словам организаторов проектов, проведение семинаров со школьниками старших классов и студентами вузов поможет заложить в сознание молодежи идею важности донорства. Также с помощью проекта, через донорство, планируется укрепить отношения между многонациональными республиками Северо-Кавказского федерального округа.