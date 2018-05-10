Волонтеры-медики расскажут молодежи о профилактике ВИЧ-инфекции

Активисты движения "Волонтеры-медики" сосредоточатся на работе со школьниками и студентами в ходе пятой всероссийской акции "СТОП ВИЧ/СПИД", которая будет проходить с 14 по 20 мая 2018 года, сообщает пресс-служба движения.

В дни акции мы проведем свыше 500 мероприятий по всей стране, направив главное внимание на подростков и молодежь, которые наиболее уязвимы. Сегодня в России с ВИЧ живет более 900 тысяч человек. Неблагоприятная обстановка складывается в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, куда мы готовы бросить свой основной десант", — сообщил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

В этом году волонтеры-медики посетят воспитательные колонии для несовершеннолетних, детские дома, дома-интернаты и образовательные учреждения, где расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции, раздадут памятки, проведут викторины и игры.

В Instagram и "ВКонтакте" в эти дни будет запущен флешмоб с хештегом #СТОПВИЧСПИД, призывающий пользователей узнать свой ВИЧ-статус. В ряде регионов добровольцы помогут местным центрам по борьбе со СПИДом провести тестирование населения.

В 2017 году волонтеры-медики привлекли к участию в акции "СТОП ВИЧ/СПИД" более 1,4 миллиона россиян. Акция проводится с 2016 года при поддержке Фонда социально-культурных инициатив и федеральных министерств. Ожидается, что к ней присоединятся 85 регионов России.