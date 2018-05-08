Почти 1,5 тысячи волонтеров-медиков будут сопровождать "Бессмертный полк"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Более 1,4 тысячи активистов всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" будут сопровождать участников акции "Бессмертный полк" и других праздничных мероприятий, которые пройдут в День Победы, сообщает пресс-служба движения.

Волонтеры будут наблюдать за самочувствием участников шествия и ветеранов и в случае необходимости окажут им первую помощь и организуют транспортировку до экипажей экстренных служб.

Сообщается, что добровольцы поддержат акцию почти в 50 регионах России. Самые многочисленные бригады — более ста человек в каждой — сформированы в Москве, Красноярском крае, Смоленской, Курской и Свердловской областях.