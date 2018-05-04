В Москве прошли медицинские образовательные курсы для добровольцев

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Москве прошли образовательные курсы для добровольцев направления "Медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий", сообщает портал "Волонтеры-медики.рф".

65 добровольцев из 31 региона России прослушали курс лекций по грамотному сопровождению спортивных и массовых мероприятий от сертифицированных тренеров.

Обучающий курс разделили на две части: сначала теория, затем — практика. Волонтеры получили практические навыки по оказанию первой помощи, научились работать в группах, проводить интерактивы для волонтерской команды, а также преодолели страх публичных выступлений.

В конце курсов учеников ждали экзамены. Все добровольцы справились с заданиями и получили сертификат инструктора. Теперь они смогут обучать волонтеров этого направления в своих регионах.

В этом году волонтеры-медики будут задействованы и в проведении чемпионата мира по футболу — 2018. Они будут работать в рамках функции "Городские волонтеры".