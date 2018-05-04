Тюменские волонтеры-медики сотрудничают с госпиталем ветеранов войн

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в Тюменской области будет сотрудничать с госпиталем ветеранов войн, сообщает портал "Волонтеры-медики.рф".

Задачей волонтеров-медиков будет помощь младшему и среднему медицинскому персоналу госпиталя в реабилитации пациентов.

Тюменские волонтеры-медики уже сотрудничают с организацией "От сердца к сердцу" в онкологическом центре. В планах — заключить сотрудничество с ОКБ №1.

"В больницах мы помогаем медицинскому персоналу. Наши волонтеры — студенты разных курсов и помогают в соответствии с теми навыками, которые уже получили в вузе. От уборки в отделениях до различных манипуляций с пациентом — помогаем в передвижении больных, кормлении… Наши обязанности соответствуют функциям младшего и среднего медперсонала", — рассказывает региональный координатор Виктор Шиндлер.