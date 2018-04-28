Профилактика наркомании – одно из направлений работы волонтеров-медиков

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" на протяжении более двух лет реализует направление по профилактике социально значимых заболеваний. В этом году "Волонтеры-медики" под руководством РОПНИЗ реализуют проект "Карта медицинской профилактики социально значимых заболеваний в России" с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Об этом сообщается на сайте движения.

Добровольцы проводят для школьников лекции и тренинги (это основные форматы профилактических мероприятий), а также театрализованные кукольные представления, направленные на популяризацию здорового образа жизни, показывают тематические фильмы и ролики.

На круглом столе "О роли социально ориентированных некоммерческих организаций в профилактике наркомании", который прошел 27 апреля 2018 года в Совете Федерации, председатель совета по проблемам профилактики наркомании при палате регионов Галина Карелова отметила, что некоммерческие организации одними из первых начали работу в сфере профилактики и противодействия наркомании.

"Они накопили большой опыт. Этот потенциал нужно использовать эффективнее", — подчеркнула она.